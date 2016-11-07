中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:05, 07 11月 2016 | GMT +6

    中国网络安全法明年6月实施

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳--据联合早报网消息，中国十二届全国人大常委会第24次会议今日以154票赞成、一票弃权，表决通过了网络安全法，新法将于明年6月1日起实施。

    新法对攻击、破坏中国关键信息基础设施的境外组织和个人规定惩治措施；增加惩治网络诈骗等新型网络违法犯罪活动的规定等。

    据新华社报道，新法规定，境外的个人或组织从事攻击、侵入、干扰、破坏等危害中国的关键信息基础设施的活动，造成严重后果者，将会依法追究法律责任；中国国务院公安部门和有关部门可决定对该个人或者组织，采取冻结财产或其它必要的制裁措施。

    此外，国家对公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域，以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的关键信息基础设施，在网络安全等级保护制度的基础上，将实行重点保护。而关键信息基础设施的具体范围和安全保护办法由国务院制定。

    针对有关增加惩治网络诈骗等新型网络违法犯罪活动，新法规定任何个人和组织不得设立用于实施诈骗，传授犯罪方法，制作或销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组，也不得利用网络发布与实施诈骗，制作或销售违禁物品、管制物品以及其它违法犯罪活动有关的讯息；新法同时增加规定相应的法律责任。

    今年8月，中国网络安全法规定，网络营运者在中国收集的重要业务数据要储存在中国境内、信息科技产品须交由中方"审查"等。

    包括在华美国商会等46个全球商业团体，联名致函中国总理李克强，表达对该法规影响商业正常运行的担忧，指一旦落实等同贸易壁垒，促中方作出修改。中方对此未予以回应。

    标签:
    法律 中国 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!