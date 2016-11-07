中国网络安全法明年6月实施

哈通社阿斯塔纳--据联合早报网消息，中国十二届全国人大常委会第24次会议今日以154票赞成、一票弃权，表决通过了网络安全法，新法将于明年6月1日起实施。

新法对攻击、破坏中国关键信息基础设施的境外组织和个人规定惩治措施；增加惩治网络诈骗等新型网络违法犯罪活动的规定等。



据新华社报道，新法规定，境外的个人或组织从事攻击、侵入、干扰、破坏等危害中国的关键信息基础设施的活动，造成严重后果者，将会依法追究法律责任；中国国务院公安部门和有关部门可决定对该个人或者组织，采取冻结财产或其它必要的制裁措施。



此外，国家对公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域，以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的关键信息基础设施，在网络安全等级保护制度的基础上，将实行重点保护。而关键信息基础设施的具体范围和安全保护办法由国务院制定。



针对有关增加惩治网络诈骗等新型网络违法犯罪活动，新法规定任何个人和组织不得设立用于实施诈骗，传授犯罪方法，制作或销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组，也不得利用网络发布与实施诈骗，制作或销售违禁物品、管制物品以及其它违法犯罪活动有关的讯息；新法同时增加规定相应的法律责任。



今年8月，中国网络安全法规定，网络营运者在中国收集的重要业务数据要储存在中国境内、信息科技产品须交由中方"审查"等。



包括在华美国商会等46个全球商业团体，联名致函中国总理李克强，表达对该法规影响商业正常运行的担忧，指一旦落实等同贸易壁垒，促中方作出修改。中方对此未予以回应。