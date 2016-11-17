今年约有6万叙利亚和伊拉克非法移民入境独联体国家

哈通社阿斯塔纳 -- 亚信成员国打击非法移民机构协调委员会会议16日在阿斯塔纳召开。

亚信秘书处副秘书长瓦列里•斯梅里科夫在会上表示，今年约有7万名叙利亚和伊拉克公民以非法手段进入亚信成员国境内。



斯梅里科夫说："尽管2016年还没结束，已有将近7万名叙利亚、黎巴嫩、也门和伊拉克公民以非法手段进入了亚信成员国境内。其中，6.3万名非法移民原计划过境独联体国家前往他国，但因各种原因滞留境内。"



斯梅里科夫表示，独联体国家已针对这一情况采取了紧急应对措施，大部分非法移民已被驱逐出境。



"2016年共有2.2万名阿富汗公民非法进入了亚信成员国，他们的数量比中东国家非法移民者还多。目前，相关调查工作还在进行当中。" 斯梅里科夫说。



"据统计，2008年亚信成员国地区登记在案的违反移民法事件为7.2万次，而2016年这一数量增长至2倍，达14万次。"他说。



俄罗斯内务部第一副部长亚历山大•果洛维表示，来自中东国家的非法移民，大部分持有伪造的证件。



据其透露，俄罗斯官方正在调查一起大宗护照被盗案，有证据显示来自叙利亚和伊拉克非法团伙盗取了超过6万合法护照。



【编辑：小穆 审校：木合塔尔•木拉提】