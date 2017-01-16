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    17:54, 16 一月 2017 | GMT +6

    我国女子拳击队在塞尔维亚国家杯斩获6枚金牌

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    哈通社阿斯塔纳 - 据哈萨克斯坦拳击协会消息，在日前于塞尔维亚举行的国家杯国际拳击大赛上，哈萨克斯坦女子拳击队斩获6金、2银、4铜，在各参赛国中取得总成绩第一名。

    取得冠军的六名队员分别是：世界冠军迪娜•卓勒阿曼（54公斤级）、瓦莲缇娜•哈勒佐娃（69公斤级）、拉扎提•昆给巴耶娃（+81公斤级）、莫莉德尔•巴扎尔巴耶娃（81公斤级）、热伊曼•瓦罗先科（60公斤级）、达丽哈•沙克莫娃（75公斤级）。

    消息称，这六名运动员在各自的比赛中，均已压倒性的优势击败了对手。



    其中，在54公斤级和81公斤级两个级别的比赛中，冠军争夺战完全是在哈萨克斯坦选手之间展开的。

    "该国家杯赛一直以来都被视为年初的‘热身赛事'。我们的队员们表现出了良好的水平，并且积累了很多国际赛事上的经验，我相信这对她们而言也是有好处的。可以说，塞尔维亚国家杯，为我们今年在其他大型国际赛事之前，如何针对性的开展训练，提供了重要的参考。2017年，我国女子拳击国家队将参加17个大型国际赛事，此外还有哈萨克斯坦冠军杯和10月在越南举行的亚洲杯。" 女子国家队总教练瓦迪姆•普利齐亚津科说。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 拳击 黄金储备
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