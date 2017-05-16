韩美商定6月底举行首脑会谈

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，韩国青瓦台公报首席秘书尹永灿16日表示，韩国和美国商定6月底在华盛顿举行首脑会谈。

尹永灿表示，当天青瓦台外交安全工作组组长郑义溶与美国白宫国家安全委员会（NSC）亚洲事务资深主管波廷杰在青瓦台会面，并就首脑会谈的时间等达成一致。



尹永灿表示，双方将通过外交途径就会谈的具体日程与议题进一步磋商。双方将为首脑会谈做好准备，争取使此次会谈成为两国元首增进友谊的机会。



会面中，美方重申牢固的对韩协防承诺，并强调韩美两国应加强努力，抑制朝鲜挑衅。韩美双方商定将讨论彻底解决朝核问题的方案，并确认两国领导人的政治远景具有共性。



据韩联社报道，两国一致认为，韩美合作的最终目标是朝鲜完全弃核，为此将动员制裁、对话等一切手段，如条件成熟可与朝鲜展开对话，两国将共同摸索果断、实用的合作方案。



韩国总统文在寅当天也来到双方会面场所，与波廷杰进行了7分钟的对话。文在寅向波廷杰表示，再次感谢特朗普的祝贺电话，十分满意双方的通话内容，希望能尽快与特朗普见面。



文在寅表示重视韩美同盟关系，本周内将派遣洪锡炫特使访美，将首脑对话成果付诸实践。派遣特使是向两国国民和全世界彰显稳固韩美同盟的契机。他同时表示，期待韩美之间继续保持充分紧密沟通，共同解决朝核问题。



对此，波廷杰表示，特朗普对韩国顺利实现政权交替留下很深的印象，并对首脑通话非常满意。特朗普希望能尽快与文在寅见面，就巩固韩美同盟等议题展开深入讨论。



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