一架俄罗斯客机在哈巴罗夫斯克边疆区坠毁 6人遇难

哈通社/阿斯塔纳/11月15日 -- 据塔斯社报道，一架Let L-410客机15日在俄罗斯远东地区巴罗夫斯克州坠毁。

消息称，客机在着陆过程中坠毁，机上7人中6人遇难，一名儿童幸存。

据了解，该儿童伤势严重，已送往医院救治。

【编译：小穆】