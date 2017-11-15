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11:57, 15 11月 2017 | GMT +6
一架俄罗斯客机在哈巴罗夫斯克边疆区坠毁 6人遇难
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哈通社/阿斯塔纳/11月15日 -- 据塔斯社报道，一架Let L-410客机15日在俄罗斯远东地区巴罗夫斯克州坠毁。
消息称，客机在着陆过程中坠毁，机上7人中6人遇难，一名儿童幸存。
据了解，该儿童伤势严重，已送往医院救治。
【编译：小穆】
标签:
俄罗斯
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