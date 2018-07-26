世界物流绩效指数：哈萨克斯坦上升6位

哈通社/阿斯塔纳/7月26日-哈萨克斯坦在日前由世界银行公布的2018年世界物流绩效指数（LPI）排名中上升6位。

2007年，世界银行与芬兰图尔库经济与工商管理学院进行合作，开发出对全球各国陆上贸易物流表现进行测量评估的有效方法，并于每两年公布一次世界物流绩效指数。



今年，哈萨克斯坦在全球160个国家中排名第71位。而两年前，我国在该指标中排名第77位。



其中，哈萨克斯坦在通关效率方面上升21位，从2016年的第86位升至今年的第65位；而在及时交付货物方面上升42位，从第92位升至第50位。



据了解，世界物流绩效指数基于对全球货运代理商及快递公司的调查，对世界各国物流与供应链的绩效水平进行评分，帮助各国降低其自身在国际物流方面存在的障碍。



值得一提的是，哈萨克斯坦计划将在2020年前跻身全球物流竞争力前40。为此，哈铁快递公司（KTZ Express）作为国家物流运营商，将负责发展基础设施、简化通关程序以及引入信息技术等工作，而哈萨克斯坦国家铁路公司将增加混合货物运输量。此外，为提高我国在全球市场的竞争力，哈铁快递公司还推出运输多式联运方案«Rail-Air»。



【编译：达娜】