哈萨克斯坦物流绩效指数排名提升6位

哈通社/努尔-苏丹/9月17日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长罗曼·斯卡利亚尔17日在政府工作会议上表示，哈萨克斯坦在物流绩效指数上的国际排名提升了6位。

«根据世界银行世界物流绩效指数（LPI）排名，2018年哈萨克斯坦的物流绩效指数较2016年相比提升了6个名次，在160个国家中排名第71位。»罗曼·斯卡利亚尔说。

据部长透露，近两年来，哈萨克斯坦在该排名的各项指数上都有所提升。其中，在«货物运输抵达目的地的及时性»指数方面，哈萨克斯坦提升42个名次位居第50位；在«海关清关的效率以及其他边境机构的办事效率»指数上，哈萨克斯坦提升21个名次位居第65位；在«安排国际货物运输的便利性和负担能力»指数上，哈萨克斯坦提升2个名次居于第90位。

罗曼·斯卡利亚尔指出，旨在减少海关申报时间的改革措施，以及在海关和税务引入电子申报自动化管理系统等，对哈萨克斯坦的LPI排名提升起到了重要的影响。

他表示，在«光明大道»国家计划框架下，即将开展的一系列改革将进一步改善哈萨克斯坦的排名。

【编译：木合塔尔·木拉提】