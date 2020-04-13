美国南部多州遭龙卷风重创 致6人死亡数万人断电

哈通社/努尔苏丹/4月13日 —— 据中新网消息，当地时间12日，正值美国复活节假期，南部密西西比州、路易斯安那州等多州遭龙卷风侵袭，据统计，已造成6人死亡，约300栋房屋损坏，数万名用户断电。

据报道，密西西比州的杰克逊地区遭到重创。该州紧急事务管理局局长米歇尔（Greg Michel）说，目前该州已有6人死于这场风暴。州长表示，这是危险的一天，民众对暴风雨要谨慎看待，要保证自己和家人的安全。

路易斯安那州门罗市市长杰米•梅奥（Jamie Mayo）表示，这场暴风雨破坏了该市及其周围的200至300户房屋。该州的门罗地区机场也受到影响，附近建筑物掉下的碎片散落在机场跑道，许多航班被迫取消。这场风暴对机场内飞机造成破坏，损失高达3000万美元。

阿拉巴马州长宣布暴风雨紧急状态，要求收容站和避难所向所有人开放，适当地执行预防疫情扩散的规定。

报道称，风暴严重影响电力供应。相关数据显示，路易斯安那州超过25000名客户停电，密西西比州超过17000名客户停电。

报道称，南部地区风暴预计持续到12日晚上，并将向东部海岸移动。