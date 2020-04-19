哈政府专机自印度撤回6名侨民 印援哈物资同机抵达 总统发推致谢

哈通社/阿拉木图/4月19日 -- 哈萨克斯坦政府包机从印度撤回了6名哈国公民，并运回一批由印度政府提供的医疗援助物资。

据哈萨克斯坦外交部消息，在哈萨克斯坦驻印度大使馆的协调下，4月18日，载有申请从印度撤离的哈萨克斯坦侨民以及一批印度援哈医疗物资的哈政府包机从印度德里飞抵阿拉木图。

自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆发后，哈萨克斯坦与印度之间的民航交通便一直处于停滞状态。因此，有部分哈国侨民滞留在了印度的钦奈和孟买，为了撤回这批在印哈国侨民，哈印两国外交部通过协商达成了相应的协议。

根据双方的协议，6名申请回国的哈国侨民18日搭乘哈萨克斯坦斯卡特航空公司提供的包机从印度返回了哈萨克斯坦。

与这批侨民同机抵达的，还有印度政府为哈萨克斯坦抗击新冠疫情提供的3万多件各类型医疗用品。

哈萨克斯坦外交部发布的官方信息中，对印度政府的友好援助予以诚挚感谢，并着重强调这一举动高度契合两国之间的战略伙伴关系精神。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫也在18日通过个人推特对印度政府及总理表示感谢。

总统在推文中写道：«我诚挚地感谢印度政府和总理@NarendraModi为哈萨克斯坦抗击全球大流行疫病所提供的医疗物资。这一援助是在印度停止向外国出口药品的情况下实施的。我将此视为真正的友谊与情谊的体现。»

【编译：木合塔尔·木拉提】