哈萨克斯坦非现金支付量6月份再创新高

哈通社/努尔苏丹/7月28日 -- 哈萨克斯坦金融家协会发布报告称，继5月非现金支付出现大幅增长，6月非现金支付量再创历史新高，从2.4万亿坚戈增至2.7万亿坚戈，环比增长15.4%，是去年同期的2.7倍。

报告指出，促进现金支付向非现金支付加速过渡的主要因素包括：支付基础设施迅速发展；新增数十万非现金支付用户；疫情导致居民使用现金支付意愿下降等。

报告中同时指出，目前哈非现金支付市场已接近饱和，考虑到政府再度实施防疫限制措施将导致经济活跃度下滑，预计非现金支付恐难进一步实现大幅增长。

哈国内各地区非现金支付均呈积极增长态势，但发展水平不均衡。阿拉木图市、努尔苏丹市和阿特劳州非现金支付与现金提取的比率较高，北哈州和东哈州这一指标远远落后。

哈全国非现金支付与现金提取平均比率为184%，说明非现金支付相较于现金提取更占优势。

6月份，银行卡非现金支付平均单笔交易额为12177坚戈，ATM机取现单笔交易额为56355坚戈。

POS机支付（+16.9%）和线上支付（+15.2%）增幅相当，线上支付总额达2.2万亿坚戈，是POS机支付量（4890亿坚戈）的5倍。

2019年同期，线上支付量仅为POS机支付量的2.2倍。

2020年5-6月，哈加速向«无现金经济»转型。非现金支付可提高安全性和便利性，优化财务支出，加快资金流通，改善税收管理，削减«影子经济»。

【编辑：木合塔尔·木拉提】