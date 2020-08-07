印度新冠肺炎日增确诊病例超过6万例

哈通社/新德里/8月7日--据路透社消息，印度是亚洲受到冠状病毒大流行打击最严重的国家，新增新型冠状病毒感染人数每天都创历史新高。

据统计，印度累计确诊COVID-19感染病例总数已超过200万。美国和巴西的累计确诊病例数已经在印度之前超过了这一数字。

印度卫生部在上周五表示，拥有13亿人口的印度新增确诊病例达62538例，使该国的累计确诊COVID-19感染病例总数达到203万。

自6月中旬以来，印度平均每天有5万例新增确诊病例，但专家说，该国的检测率是每百万人中只有16035人接受过检测，对于一个人口如此庞大的国家来说，这是非常低的。

在这种情况下，唯一的“安慰”是目前COVID-19感染的死亡率相对较低，约为2％，即41585例死亡病例。这个数字也许过低，因为只记录了接受过检测的患者的死亡。

流行病学家认为，印度的冠状病毒大流行可能在几个月内达到高峰。

印度总理纳伦德拉·莫迪在该国冠状病毒疫情初期于3月25日实行了严格的隔离措施，导致大批工人从城市返回村庄。

近几周来，由于为挽救印度日益萎缩的经济而放宽了隔离措施，导致该国的冠状病毒感染病例急剧增加。

【编译：阿拉依】