前九个月哈国国际公路货运量同比增6%

哈通社/努尔苏丹/10月15日 – 2020年1~9月间，哈萨克斯坦国际公路货运量达1080万吨。

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，今年前九个月，哈国国际公路货运总量达1080万吨，较去年同期增长6%。

消息称，报告期内，出口方向公路货运量400万吨，进口680万吨，过境运输90.5万吨。

2020年·~9月期间，国内公路客运量达73亿人次，货运量达23亿吨。

受国家出台的旨在防范新冠肺炎疫情扩散的限制措施影响，今年国内公路旅客运输量较去年减少了2倍，国内公路货运量下降了8%

在今年实施的国家紧急状态以及为防范疫情扩散而采取的隔离限行期间，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部实施了这些措施：

暂停了同中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和蒙古之间的117条固定公路客运线路；对国际和过境客运进行了限制；对国内州际和城际客运进行了限制；各地客运站工作被暂时停止；各州、努尔苏丹、阿拉木图和奇姆肯特市在国家紧急状态期间进行了交通管制。

与此同时，在国家紧急状态和隔离限行期间，哈萨克斯坦与俄罗斯和乌兹别克斯坦边境处的12个公路过境点被暂时关闭。

期间，还向外国交通主管部门送达了有关在以国际运输方式运输货物时必须遵守卫生措施的建议。

【编译：木合塔尔·木拉提】