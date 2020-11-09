参选哈下院选举的6个政党公布各自选前大会日期

哈通社/努尔苏丹/11月9日 – 两个月后，即2021年1月10日，哈萨克斯坦将举行具有重要意义的政治活动——马吉利斯（议会下院）选举。

有6个政党将参加这一选举活动 ，分别是：«祖国之光»党、«光明之路»哈萨克斯坦民主党、阿吾勒人民民主爱国党、哈萨克斯坦共产主义人民党、国家社会民主党和团结党。

11月9日，上述六个政党分别公布了各自在选举前的全国大会日期。

根据惯例，选取前举行的政党代表大会将会明确该政党参选期间的主要方案和事项计划等。

六个政党的全国大会日前分别定于：

·哈萨克斯坦共产主义人民党将于11月11日召开全国代表大会

·阿吾勒人民民主爱国党将于11月18日举行大会，在首都努尔苏丹举行的会议将批准候选人名单以及该党的选举纲领

·国家社会民主党全国大会将于11月13日在首都努尔苏丹举行

·«阿达勒»党（原团结党）大会将于11月16日在努尔苏丹市举行

·«光明之路»哈萨克斯坦民主党宣布将在11月20日举行选举前的全国大会，大会将完成三项主要议题：讨论该党参选下院和地方议会选举事务、批准候选人名单以及确定竞选方案

· «祖国之光»党党主席、哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫此前已签署了关于在11月25日举行该党第20届全国大会的命令，此外首任总统还决定在11月24日召开该党政治委员会会议

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫10月21日签署总统令，确定哈议会下院例行选举的举行日期为2021年1月10日。总统随后发表了告国民书，呼吁全国选民积极参与议会选举。

【编译：木合塔尔·木拉提】