韩政府敲定6项新冠特别防疫对策

哈通社/首尔/4月12日 —— 据韩联社报道，韩国总统文在寅12日主持应对新冠疫情特别防疫工作会议，了解企划财政部、行政安全部、保健福祉部、国务协调室、食品医药品安全处、疾病管理厅等部门防疫工作后，敲定6项特别防疫对策。

特别防疫对策分别是集中管理高风险人群、提高诊断检测效率、尽早检测有疑似症状者、阻断变异病毒蔓延、迅速安全开展预防接种、积极使用抗体药物。

具体来看，此前仅在容易发生聚集性疫情的浴池、托儿所、娱乐场所进行的从业人员主动筛查将推广到重点疫区定期进行。为了提高诊断检测效率，没有流行病学相关性和疑似症状的人员可免费检测，住院患者的核酸检测费用报销力度也将进一步扩大。住院患者个人承担的混采检测费用由1万韩元（约合人民币58元）降至4000韩元，单采费用由4万韩元降至1.6万韩元。

政府将支持研制新冠病毒自测试剂盒，并制定无需专业人员的鼻腔采用方案。疾病管理厅厅长郑银敬表示，从样本采集和检测方法两方面来看，上述检测手段的准确率的确比现行核酸检测更低，但有助于降低检测门槛，可以用作筛查的辅助手段。

为了阻断变异病毒输入境内，政府将对免除隔离的海外入境者加强审查力度，并要求这些人员在入境第5天至第7天全部接受核酸检测。来自变异病毒蔓延的南非和坦桑尼亚的入境者须在临时生活设施接受14天的隔离。

此外，政府将如期推进第二季度预防接种计划，并将额外采购707万支低死腔（LDS）注射器尽量减少疫苗浪费。