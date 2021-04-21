研究：中年人每晚睡眠常少于6小时或增失智风险

哈通社/努尔苏丹/4月21日 —— 据中新社消息，施普林格·自然旗下国际学术期刊《自然-通讯》最新发表一项新的健康研究，通过追踪调查近8000名英国成人逾30年发现，中年时期每晚睡眠时长经常少于6小时与更高失智风险有关。

该研究论文称，这些发现不能建立因果联系，但表明睡眠时长与失智风险之间存在联系。同时也表明，睡眠对中年大脑健康可能很重要。未来的研究或许能确定改善睡眠习惯是否有助于预防失智症。

据介绍，全球每年约新增1000万例失智/痴呆症报告，其中一个常见症状为睡眠改变。然而越来越多的证据表明，失智症发病之前的睡眠模式或对疾病有促进作用。老年人(65岁及以上)的睡眠时间与失智风险相关，但此前还不清楚这一关联在较年轻人群中是否也成立。

最新研究论文通讯作者、法国国家与健康医学研究院塞维林·萨比亚(Séverine Sabia)及同事，通过分析英国大学学院(UCL)的白厅II研究(又名“压力与健康”研究)数据，并研究调查了7959名英国成年人自1985年以来的健康状况。参与者自我报告睡眠时长，有些人会佩戴手表加速度计过夜以确认时长估计是否准确。

这项研究表明，在50或60岁时，每晚睡眠少于6小时的人患上失智症的风险更高。该研究还发现，从中年至老年(50-70岁间)一直处于较短睡眠模式的人，失智风险会增加30%，而且这与心血管代谢或精神健康问题(已知的失智风险因素)无关。