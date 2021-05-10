欧盟6月底将不再和阿斯利康续签合同

哈通社/努尔苏丹/5月10日 —— 据法国国际广播电台中文网消息，欧洲联盟一名官员9日说，欧盟与英国阿斯利康制药公司有关新冠疫苗的合同定于6月到期，欧盟尚未与这家药企签署新合同。

法国总统马克龙9日被问及如何看阿斯利康时，马克龙表示：“有必要继续使用阿斯利康疫苗，因为它可以帮助我们走出危机。” 但马克龙同时也表示：“但如需对应变异病毒，我们也看到其他疫苗更加有效。”

欧盟委员会分管内部市场的委员蒂埃里·布雷东说：“我们还没有续签6月以后的订单。我们会看看情况再做决定。”

欧盟委员会主席冯德莱恩7日在社交媒体推特宣布，欧盟与美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司签订新合同，预订18亿剂新冠疫苗，预期2021年至2023年交付。据路透社报道，这些辉瑞疫苗将用于接种“加强针”、捐赠和转售。

欧盟与辉瑞签新单的同一天，欧洲药品管理局说，收到阿斯利康疫苗接种者出现罕见神经功能障碍“吉兰-巴利综合征”的报告，正在评估相关数据。

欧盟委员会4月以阿斯利康公司不按合同供应疫苗、没有可靠方案确保疫苗及时交付为由起诉这家药企。

欧洲药管局4月7日把血栓伴随低血小板列为阿斯利康疫苗的罕见副作用，但依然认定接种这种疫苗益处大于风险。部分民众担忧阿斯利康疫苗的安全性，一些欧盟成员国对接种阿斯利康疫苗附设年龄限制。另外，今年早些时候，有研究认为阿斯利康疫苗对南非发现的变异新冠病毒效力有限，引发对这种疫苗的疑虑。