美洲6国现新冠印度变种 传播力更强

哈通社/努尔苏丹/5月14日 -- 泛美卫生组织警告，美国和巴西的新冠染病率虽然有所下降，但美洲有六个国家已经出现传播力更强的印度变异毒株，疫情还远未终结。

过去一个星期，全球四成的新冠死亡病例集中在美洲，而且在美洲各国的加护病房中，八成的病患是新冠患者。

美国疾病控制与预防中心的专家团一致通过支持食品与药品管理局的决定，批准让12到15岁的青少年接种辉瑞疫苗。美国总统拜登呼吁家长尽快让孩子接种。

美国总统拜登说：«我们知道12岁以上年龄层的孩童也有感染冠病的风险。大约300万起通报的冠病病例是年龄17岁以下的孩童或年轻人。青少年也会把病毒传播给他们的朋友，兄弟姐妹、父母和祖父母。»

不过越来越多美国人对疫苗持怀疑态度，加上感染率下降，美国接种速度有所放缓。为了鼓励民众接种，纽约市一些火车站和地铁站变身为接种中心，在那里接种疫苗的乘客，可获得七天免费通行证或单程车票。在俄亥俄州，接种了疫苗的成年人则可参加每周抽奖，以赢取100万美元的奖金。

美国食品与药品中心也发现，更多人在接种强生疫苗后出现血栓现象，870万名强生接种者当中，28人出现血栓和血小板下降问题，显示强生疫苗和血栓之间可能有关联。

阿根廷的护士和护理人员则走上首都布宜诺斯艾利斯街头，要求增加工资和改善工作环境。阿根廷冠病累计病例已超过320万，6.8万，当中包括183名护士。

【编辑：木合塔尔·木拉提】