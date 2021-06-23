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    12:34, 23 六月 2021 | GMT +6

    土耳其以6种语言出版哈萨克诗圣穆哈哈利诗集

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    哈通社/努尔苏丹/6月23日 – 为纪念哈萨克斯坦«诗圣» 穆哈哈利（穆哈梅德哈利）•马卡塔耶夫90周年诞辰，名为《最后回返的白鹤》的诗集在土耳其出版发行。

    据悉，诗集的出版得到了突厥文化国际组织的大力支持。著作的首发介绍仪式日前在卡斯塔莫努市举行。

    哈萨克斯坦文化和体育部、阿拉木图州政府代表，诗人后人朱莉杜兹·马卡塔耶夫出席了仪式。

    突厥文化国际组织秘书长对山·卡塞诺夫、哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒·萨帕尔别克吾勒、卡斯塔莫努省省长阿尼·卡基尔、卡斯塔莫努市市长拉赫米·加利普·瓦丁利奥卢等也出席了当天的活动并致辞。

    据了解，诗人的诗集此次在土耳其以6种语言同时出版，包括土耳其语、吉尔吉斯语、阿塞拜疆语、乌兹别克语、土库曼语和巴什基尔语。

    在仪式上发表致辞的诸位嘉宾，讲述了哈萨克诗人穆哈哈利的生平，并朗读了他的诗歌节选。

    期间还组织举办了一场圆桌会议，来自各地的突厥语文学家们对哈萨克斯坦诗人的作品进行了讨论。

    会上，穆哈哈利·马卡塔耶夫国际基金会主席巴赫特古莉·阿依达洛娃向卡斯塔莫努省省长阿尼·卡基尔和卡斯塔莫努市市长拉赫米·加利普·瓦丁利奥卢颁发了纪念胸章。

    据了解，今年土耳其首都安卡拉还将举办纪念穆哈哈利诞辰90周年的纪念活动。

    穆哈哈利·马卡塔耶夫（1931~1976）是哈萨克斯坦著名的诗人、作家和翻译家，其作品因非凡的文采而备受哈萨克人民的喜爱。哈萨克斯坦总统托卡耶夫在诗人诞辰纪念日上曾表示：«穆哈哈利的诗歌——是哈萨克的精髓。»

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦与土耳其 土耳其 黄金储备
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