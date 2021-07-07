哈萨克斯坦服装商品价格每年上涨6%

哈通社/努尔苏丹/7月7日--据energyprom.kz网站报道，哈萨克斯坦服装商品价格每年上涨约6%。

2021年1-5月，哈萨克斯坦共生产总价达205亿坚戈的服装类商品，较去年同期增长34.9%。

去除通货膨胀因素，实际增长为19.3%。

服装生产主要集中在阿拉木图州、阿拉木图市和卡拉干达州三地。

2020年全年，服装生产总价达463亿坚戈，同比增长5.5%。

2021年1-4月，哈萨克斯坦共进口总价达2.531亿美元的3.15万吨服装类商品，较去年同期相比，实物增长2.1倍，货币增长62.4%。其中来自独联体国家的进口量为8400吨（5540万美元），主要来源国为乌兹别克斯坦和俄罗斯，而来自非独联体国家的进口量为2.31万吨（1.978亿美元），主要来源国为中国和土耳其。

2021年5月，国内市场外衣零售价格每月上涨0.6%，每年上涨5.6%。其中，男装、女装每年上涨5.6%，童装每年上涨5.5%。

值得一提的是，现阶段，哈萨克斯坦轻工业产品的进口量是出口量的30倍。目前正在考虑对国内轻工业企业取消增值税，并对贸易平台进行产品推广补贴问题。

【编译：达娜】