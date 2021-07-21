检测显示印度6岁以上人口中三分之二已有新冠抗体

哈通社/努尔苏丹/7月21日--据新华社报道，印度医学研究理事会20日公布的第四轮针对新冠病毒的血清抗体检测显示，6岁以上的被检测者中有67.6%的人结果呈阳性。

从这一检测结果可以估计，目前印度6岁以上的人口中约有三分之二的人携带新冠病毒抗体。不过，该理事会主任巴尔拉姆·巴尔加瓦20日在新闻发布会上说，这意味着印度仍有三分之一、即大约4亿人体内无新冠抗体，仍面临较高的感染风险。

血清抗体检测可以帮助了解自然条件下感染新冠病毒后或者接种新冠疫苗后体内产生的抗体情况。

第四轮检测今年6月底至7月初在全印度70个地区进行，涉及36227人，其中包括7252名医护人员和8691名6至17岁未成年人，接受检测的未成年人中有超过50%的人携带新冠病毒抗体。这也是印度首次对18岁以下人群进行新冠病毒血清抗体检测。

检测结果显示，接种新冠疫苗的人群抗体阳性比例更高，其中接种一剂疫苗的人群阳性率为81%，接种两剂疫苗的人群阳性率为89.8%，没有接种过疫苗的人群阳性率为62.3%。

巴尔加瓦表示，第四轮血清检测结果带来了一线希望，但目前还没有松懈的余地，要继续推进新冠疫苗接种，民众仍然必须遵守防疫规定。