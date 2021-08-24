哈萨克斯坦统一养老储蓄基金总额增长6%

哈通社/努尔苏丹/8月24日 -- 哈萨克斯坦统一养老储蓄基金（БЖЗҚ）储蓄额已达12.8万亿坚戈。

据哈萨克斯坦统一养老储蓄基金消息，截至2021年8月1日，哈萨克斯坦统一养老储蓄基金账面金额总数达12.8万亿坚戈，增长6%。

养老储蓄基金中比重最大的是强制性养老金缴款(МЗЖ)，总额达12.5万亿坚戈。此外还有强制性职业养老金缴款(МКЗЖ) 3357亿坚戈和自愿缴纳养老金缴款(ЕЗЖ)16亿坚戈。

截至2021年8月1日，统一养老储蓄基金所有类养老账户开户数总数达1160万个。 其中数量最多的是强制性养老金账户——1090万个。强制性职业养老金账户为52.9万个，自愿养老金账户为4.96万个。

2021年1-7月，7410亿坚戈的养老金缴款转入储户账户，较 2020 年同期增长23%。其中，强制性养老金缴款占比达95.7%，共7087 亿坚戈。

年初至今，统一养老储蓄基金向储户支付养老金1.8万亿坚戈。其中，一次性支付养老金总额达1.7万亿坚戈，而用于改善住房条件和治疗的支付金额分别为440万和90万坚戈。

【编译：小穆】