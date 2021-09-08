联合国呼吁全球为阿富汗紧急募捐6亿美元 避免该国陷入粮食危机

哈通社/努尔苏丹/9月8日--据联合国新闻消息，联合国几个主要机构周二表示，随着粮食援助的即将耗尽，阿富汗正面临着基本服务的崩溃。为此，联合国相关援助机构发布了一项超过6亿美元的紧急募捐呼吁，以使这个饱受危机蹂躏的国家到今年年底约1100万人能够得到支持。

联合国人道协调厅表示1100万人中包括200万以前不在整体人道主义应急计划中的人。

联合国人道主义事务协调厅发言人延斯·拉尔克强调了该国的严峻局势。他警告说，«阿富汗的基本服务正在崩溃，食品和其他救生援助即将耗尽»。

拉尔克说，总呼吁中约有1.93亿美元用于«新的和正在出现的需求以及运营成本的变化»。

拉尔克说，捐赠将«为近1100万人提供关键的食品和生计援助，为340万人提供基本的医疗服务，并为100多万儿童和妇女提供急性营养不良治疗»。

联合国粮食及农业组织警告说，正在演变的局势已经造成了重大破坏，并威胁到阿富汗的即将开始的冬小麦季节。这一警告是在9月13日将于日内瓦为阿富汗举行一次大型筹资会议之前发出的。

粮农组织紧急情况和复原力办公室主任雷因·保尔森在伊斯兰堡说:«三分之一的阿富汗人严重缺乏粮食安全，这种情况无论怎么想象都是戏剧性的。»

保尔森指出，«今年全国小麦产量可能会出现25%的赤字»。这位粮农组织专家说，阿富汗人平均每日热量摄入的一半来自小麦，该国种植的大部分供应来源于即将到来的冬季。他并补充说，«9月底是一个关键时期»。

他说：«我们需要确保种植开始。解决这个问题的时间很短。种子等不及了。农民们等不及了。我们需要尽一切努力确保这些弱势家庭得到支持»。

除了粮食不安全之外，保尔森指出，70%的阿富汗人生活在农村地区，农业为80%的人口提供生计福利。

他说，几个月来，对农村生计的威胁一直是粮农组织日益关注的问题。如果没有紧急支持，农民和牧民可能会失去生计，被迫离开农村地区，随着他们成为境内流离失所者，给城镇和城市的供应增加压力。

截至2021年8月，粮农组织在34个省中的26个省向150多万人提供了生计和现金援助。

仅在8月份，粮农组织就设法帮助了10多万人，尽管塔利班接管带来了动荡。