日本一家游乐园迷宫三楼地板掉落致6人受伤

哈通社/东京/10月11日 —— 据共同社报道，当地时间10日下午2点多，日本兵库县加东市黑谷的游乐园«东条湖玩具王国»内的立体迷宫«机关迷宫城堡»（木结构5层楼建筑）三楼的地板掉落，男女游客7人跌至二楼，6人不同程度受伤。

园方称«将尽力照顾伤者，查明事故原因，防止再次发生»，还表示11日起临时闭园至14日。加东警署把业务过失致伤也纳入视野，正在现场进行勘查。

据警方透露，大阪府东大阪市的男性公司员工（24岁）和东大阪市的女性小时工（27岁）腰部骨折受重伤。此外，一名女性（38岁）及其女儿（7岁）、重伤男性的妻子（27岁）、重伤女性的丈夫（27岁）受了轻伤。重伤男性的女儿（1岁）也在事故中跌落但并未受伤。

警方称，支撑三楼部分地板的梁脱落，24块木地板掉落，涉及宽约1米、长约2.3米的面积。在约2.4米下方的二楼，当时地板掉落处没有人。

据园方介绍，该园2000年7月开业，立体迷宫2013年4月启用。该园10日从上午9点半开始营业，约有2000人入园。事故发生后关停了立体迷宫，其他设施继续营业至下午5点闭园。据称，发生事故的迷宫每天都进行检查。

一名在园内的20多岁女性表示：«（立体迷宫）有很多小孩，非常热闹。园内设施各处可见老化的部分，我此前就觉得发生事故也不奇怪。实际上发生了这种事，吓了一跳。»