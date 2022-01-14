韩国调整防疫措施 限员放宽至6人

哈通社/努尔苏丹/1月14日-- 据韩联社消息，韩国中央灾难安全对策本部14日公布保持社交距离措施调整方案，决定于17日至下月6日实行私人聚会限员6人和晚9点后禁止餐厅和咖啡厅等场所营业的防疫新规，为期三周。

考虑到长期收紧防疫措施给个体工商户带来冲击，政府决定将私人聚集人数上限由4人放宽到6人，但维持公众聚集设施限时营业措施，以防新冠变异毒株«奥密克戎»扩散。据此，餐厅、咖啡厅、室内体育设施、练歌房、公共浴池、娱乐设施等只能营业至晚9点，15类公众聚集设施将继续适用防疫通行证制度，未接种疫苗者只可单独利用上述设施。

此外，政府将从20日至下月2日实施«春节特别防疫对策»。火车票只售靠窗座位，乘客须在上车前接受测温；高速公路服务区将从29日至下月2日禁止堂食；疗养医院和设施从24日至下月6日禁止面对面探亲。

韩国中央防疫对策本部14日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例4542例，累计确诊68.3566万例。

单日新增病例较前一天多376例，较一周前的7日多829例，较两周前的上月31日少331例。得益于上月初收紧防疫措施和新冠疫苗加强针接种率提高，境内疫情一度出现拐点，但最近«奥密克戎»变异株扩散，使病例减少势头放缓。