美国马里兰州发生枪击事件 已致6人伤亡

哈通社/努尔苏丹/6月10日 —— 据中新网消息，美国马里兰州史密斯堡一家工厂当地时间9日发生枪击事件，已造成3人死亡，包括警察和枪手在内的3人受伤。

美国有线电视新闻网援引警方的话说，9日14时30分左右，位于马里兰州史密斯堡的哥伦比亚机械公司发生枪击事件，一名员工向同事开枪。华盛顿县警长办公室在社交平台发布声明称，史密斯堡警方首先赶到现场，并在工厂外找到一名伤者。警方随后在工厂内发现3名死者。

声明称，3名死者均为白人男性，年龄分别为50岁、31岁和30岁，受伤的员工也是白人男性，现年42岁。《纽约时报》援引警方的话称，伤者情况危急。

23岁的西班牙裔男性枪手在警方抵达之前逃离工厂，马里兰州警方随后在附近的路上找到嫌疑车辆。在交火中，一名警察与嫌疑人受伤，二人均被送医。警方称，受伤警察情况良好，嫌疑人“正继续接受治疗”。

警方在交火现场找到一把手枪。目前，调查人员尚未确定该起枪击事件的动机。

美国“枪支暴力档案”网站的统计数据显示，该起枪击事件是美国今年发生的第254起大规模枪击事件。今年以来，该国枪支暴力导致的死亡人数已经超过1.9万。美国有线电视新闻网报道称，美国国会众议院刚刚通过几项枪支改革法案草案，但预计很难在参议院获得通过。