德国汉高公司计划以6亿欧元价格出售在俄业务

哈通社/阿斯塔纳/4月21日 -- 德国化学工业巨头汉高（Henkel）正在将其在俄罗斯联邦的业务出售给由三个投资公司组成的财团。收购方均未受到欧盟或美国的制裁。

据阿塔梅肯商业网消息，德国化学巨头汉高称，该公司正在将其在俄罗斯的业务出售给一个由三个投资公司组成的财团，交易额达到了 540 亿卢布（6 亿欧元）。

三家投资公司分别是Augment Investments、Kismet Capital Group和Elbrus services。

汉高公司称，所有买家都在西方国家建立了长期的业务关系，并且没有受到任何来自欧盟或美国的制裁。

新闻稿补充说，这笔交易已经获得了俄罗斯主管部门的批准，目前交易尚未完成。

以Persil和Prill品牌知名的德国汉高公司，在2022年俄罗斯与乌克兰之间的冲突爆发后宣布将撤离俄罗斯。

在此之前，这家德国企业在俄罗斯经营了30年之久，至2022年在俄拥有11家生产设施。其在莫斯科州、列宁格勒州、萨拉托夫州、乌里扬诺夫斯克州、车里雅宾斯克州、新西伯利亚州的工厂，以及在在斯塔夫罗波尔和彼尔姆地区的设施拥有2500多名员工。

【编译：木合塔尔·木拉提】