哈通社/阿斯塔纳/7月24日--据Finprom.kz统计分析网站报道，今年前五个月，哈萨克斯坦新车销量增幅高于世界平均增速6倍，显示出汽车行业的强劲复苏势头。

报道称，今年前五个月的主要业绩报告显示，全球汽车行业已基本复苏。2023年1至5月，全球新车销量共计3480万辆，同比增长10.5%。其中，中国新车销量达1040万辆，同比增长10.5%，位列全球首位。紧随其后的是美国（630万辆）和西欧国家（540万辆）。

与去年同期相比，日本新车销量也出现大幅增长，2023年1月至5月销售了200万辆新车，同比增长17.5%。东欧和西欧国家（包括土耳其在内）分别增长了16.4%和16.3%。

俄罗斯今年1至5月仅售出22.55万辆新车，比去年同期减少了26%。

在全球范围内，哈萨克斯坦汽车市场前景乐观。今年1至5月，国内新车销量达到6.63万辆，同比增长65.8%。值得一提的是，新车月销量已连续两个月创下历史新高。仅在今年5月，国内经销商就共售出了1.47万辆新车。这一数据表明，哈萨克斯坦人终于告别了在4S店排队等候提车的日子。

【编译：阿遥】