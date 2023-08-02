约旦河西岸袭击事件致6名以色列人受伤

哈通社/阿斯塔纳/8月2日 —— 据中新社援引以色列媒体报道，当地时间8月1日，约旦河西岸犹太人定居点马阿勒阿杜明和南部希伯伦地区分别发生袭击事件，造成6名以色列人受伤，2名巴勒斯坦袭击者被以色列方面开枪打死。

综合美联社和《以色列时报》的报道，约旦河西岸犹太人定居点马阿勒阿杜明1日下午发生袭击事件，1名男子在当地一个购物中心外的广场上向人群开枪，致6名以色列人受伤。袭击者在逃离现场的过程中被1名以色列警察开枪打死。

以色列国家安全总局(辛贝特)发表声明称，袭击者是1名20岁的巴勒斯坦男子，他在马阿勒阿杜明担任清洁工，拥有在约旦河西岸犹太人定居点工作的许可证。

巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”证实当天确有1名20岁的巴勒斯坦男子，在耶路撒冷以东的犹太人定居点发起袭击并被以色列方面打死。

据美联社报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(杰哈德)未宣称对袭击负责。在一段据称是由袭击者录制并在社交媒体上传播的音频片段中，此男子要求“不被任何派别认领”。

以军称，袭击发生几个小时后，1名巴勒斯坦男子在约旦河西岸南部希伯伦地区试图持刀袭击以色列士兵，被以军当场开枪打死。

今年以来，约旦河西岸局势高度紧张，暴力冲突激增并造成大量人员伤亡。