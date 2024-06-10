哈通社6月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结6月10日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月10日,星期一

6月10日是阳历一年中的第161天，离全年的结束还有204（闰年则还有205）。

世界各国/地区节日：

葡萄牙日、贾梅士日暨葡侨日，葡萄牙的国庆日，定于每年的6月10日。该日为该国爱国诗人贾梅士的忌日。1977年，新建立的葡萄牙文人政府为了凝聚散居在世界各地的葡侨的向心力，正式将这一天定名为«葡国日、贾梅士日暨葡侨日»。

日本时的纪念日 该节日是日本政府为了倡导守时的观念于1920年（大正9年）所制定，日期定为6月10日。其源自《日本书纪》记载天智天皇于10年4月25日（新历6月10日）«漏克于新台。始打候时动锺鼓。始用漏克。此漏克者天皇为皇太子时始亲所制造也。云云。»而来。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1998年 纳扎尔巴耶夫总统出席祖国保卫者纪念碑奠基仪式。

2000年 哈萨克斯坦国家博物馆正式对外开放。

2014年 欧洲哈萨克人代表在德国柏林举行小范围会谈。

2015年 第五届世界和传统宗教领袖大会在阿斯塔纳举行。

2016年 阿斯塔纳世博会门票开始销售。

2017年 卢森堡驻阿斯塔纳（现努尔苏丹）总领事馆举行盛大开馆仪式。

2018年 哈萨克斯坦代表团在德国首都柏林举行的残疾人游泳世界杯中夺得13枚金牌、9枚银牌和15枚铜牌。

2021年 金桥大学举行有关20世纪初中亚地区历史的研讨会。