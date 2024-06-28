哈通社6月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月28日，星期五

6月28日是阳历一年中的第179天 （闰年第180天） ，离全年的结束还有186天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦大众媒体工作者日 2019年6月26日，时任政府总理阿斯哈尔·马明签署决议，将5月17日定为哈萨克斯坦信息和通讯工作者日，而6月28日为大众媒体工作者日。

乌克兰宪法日 每年6月28日为乌克兰的宪法日，以纪念乌克兰独立后第一部宪法的诞生。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2011年 纳扎尔巴耶夫总统出席伊斯兰合作组织外交部理事会第38次会议并发表讲话。

2013年 古米列夫国立欧亚大学开设了国内首个哈萨克斯坦民族和睦大会系。

2014年 首届”哈萨克斯坦-2050“全民运动组织论坛在阿斯塔纳举行。

2014年 哈萨克斯坦在布鲁塞尔召开的WCO第123-124次理事会上当选世界海关组织金融委员会成员。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统对意大利进行正式访问期间会见埃尼公司首席执行官克劳迪奥•德斯卡尔齐。

2017年 新闻和信息工作者日之际，国内知名媒体领导人和记者群体宣布成立”哈萨克斯坦媒体联盟“。

2017年 来自哈萨克斯坦阿斯塔纳的古丽米拉·斯迈洛娃在西班牙举行的第21届夏季世界移植运动会上夺得第一名。这位心脏移植患者为哈萨克斯坦代表团夺得首枚金牌。

2017年 美国著名舞蹈团Rock the Ballet首次登上阿斯塔纳芭蕾剧院舞台，参加欧亚舞蹈节。

2018年，两场名为“未发现的哈萨克斯坦”和“阿斯塔纳 - 草原明珠”的摄影展在海牙著名的展览厅Crowne Plaza Den Haag Promenade开幕。

2018年 阿斯塔纳首次举办了首届“今天的孩子 - 明天的栋梁”全国孤儿才艺节。来自阿斯塔纳和其他哈萨克斯坦地区的300多名儿童之家儿童参加了此次活动，年龄在7至18岁之间。

2022年 库斯塔奈机场更名为阿赫梅特·拜图尔森吾勒机场。