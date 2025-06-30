中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    07:00, 30 六月 2025 | GMT +5

    哈通社6月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    哈萨克国际通讯社讯）哈通社为各位读者总结6月30日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    简报
    Фото: Kazinform

    6月30日,星期一

    6月30日是阳历一年中的第181天 （闰年第182天） ，离全年的结束还有184天。

    世界各国/地区节日：

    白俄罗斯金融工作者日 2000年2月2日，根据白俄罗斯总统令，白俄罗斯经金融工作者日被定为每年的6月30日。

    阿塞拜疆情人节 每年的6月30日是阿塞拜疆情人节。该节日自2004年开始庆祝。

    多米尼加教师节 每年的6月30日是多米尼加共和国教师节。多米尼加是位于加勒比海的岛国。

    这一天在哈萨克斯坦历史上：

    1998年 根据总统令，哈萨克斯坦自然垄断和竞争保护委员会成立。

    1998年 哈萨克斯坦共和国隶属总统外国投资者理事会（FIC）成立。

    2005 托尔艾格洛夫巴甫洛达尔国家大学成立社会研究中心。

    2007年 首都阿斯塔纳人民友谊纪念碑在和平和谐宫前正式竖立。

    2011年 匈牙利、奥地利、拉脱维亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚联合签证中心在阿拉木图正式开设。设立该签证中心旨在对哈萨克斯坦公民发放申根签证。

    2015年 哈萨克斯坦央行发行«哈萨克汗国550年»纪念硬币。

    2018年 «游牧世界»节日在哈萨克斯坦首都举行。

    2020年 罗马尼亚首都布加勒斯特市«努尔苏丹»公园隆重开放。

    2020年 阿拜电视台正式开播。

    2021年 «Dongil Highvill»公司总裁高东贤（Koh Dong Hyun）被任命为哈萨克斯坦驻韩国名誉领事。

    标签:
    哈通社简报
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读