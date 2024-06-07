哈通社6月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

6月7日，星期五

6月7日是阳历一年中的第158天 （闰年第159天） ，离全年的结束还有207天。

各国/地区节日

中国高考日 普通高等学校招生全国统一考试，简称普通高考、高考或统一高考，是中华人民共和国重要的全国性考试之一，是中国大陆普通高等学校的招生考试，是由普通高中毕业生和具有同等学力的考生参加的选拔性考试。普通高考于每年的6月7日至10日举行。

阿根廷新闻工作者日 每年6月7日是阿根廷新闻工作者日。这一专业节日于1938年设立，旨在纪念1810年6月7日，Gazeta de Buenos Ayres阿根廷爱国报首期发行。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1924年 《阿克托别报》哈萨克文版首期正式发行。

1994年 纳扎尔巴耶夫总统首次在报刊上发表关于建立欧亚国家联盟的计划。

2002年 纳扎尔巴耶夫总统同俄罗斯总统普京在圣彼得堡举行双边会谈，并签署关于建立KazRosGas联合企业的相关协议。

2011年 美国国家美术馆举行题为«遗产遗迹：从古老时代到现在哈萨克斯坦»的古代艺术展开幕仪式。

2011年 第7届世界伊斯兰经济论坛在阿斯塔纳拉开帷幕。

2012年 上海合作组织成员国元首理事会第12次会议在北京举行。

2017年 中国著名演员成龙出席在阿斯塔纳举行的“中国电影展”。

2017年 哈萨克斯坦著名拳手戈洛夫金开设了以他的名字命名的综合体育馆。

2017年 突厥斯坦市在独联体著名历史古城排名中位列榜首。

2018年 哈萨克斯坦当选保护非物质文化遗产政府间委员会委员国。

2019年 年仅8岁的哈萨克斯坦选手萨瓦特·努尔哈利耶夫在法国快棋和闪电战国际象棋公开赛上夺得快棋金牌。

2021年 被誉为葡萄牙“民族摇篮”的吉马良斯市举办哈萨克斯坦名誉领事馆开馆典礼。

2021年 哈萨克斯坦知名国际象棋大师詹萨亚·阿卜杜马利克荣获国际棋联颁发的最高荣誉之一——“达拉”勋章。

2023年 联合国教科文组织总干事奥黛丽·阿祖莱参观了位于突厥斯坦的霍扎·阿赫梅特·亚萨维陵寝，这一历史古迹被收录在了联合国教科文科组织世界遗产名录当中。