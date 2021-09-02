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    07:37, 02 9月 2021 | GMT +6

    7月份哈萨克斯坦居民存款余额环比增长0.3%

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    哈通社/努尔苏丹/9月2日--据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2021年7月底，哈居民存款余额25.205万亿坚戈（合593亿美元），环比增长0.3%。其中，法人居民存款余额12.957万亿坚戈，增长0.2%；自然人居民存款余额12.248万亿坚戈，增长0.4%。

    统计期内，居民本币存款余额16.138万亿坚戈，环比增长1.9%；外汇存款余额9.067万亿坚戈，环比减少2.4%。存款美元化率由2020年底的37.3%降至36%。其中，法人本币存款余额8.116万亿坚戈，增长3.1%；外汇存款余额4.482万亿坚戈，减少4.4%，在法人存款余额中占比37.4%。自然人本币存款余额8.022万亿坚戈，增长0.7%；外汇存款余额4.226万亿坚戈，减少0.1%，在自然人存款余额中占比34.5%。

    统计期内，哈居民定期存款余额17.264万亿坚戈，环比增长1.3%。其中，本币定期存款余额11.18万亿坚戈，外汇定期存款余额6.084万亿坚戈。

    2021年7月，非银行法人本币存款平均利率为7.3%，上年同期为7.5%；自然人本币存款平均利率为8.5%，上年同期为10%。


    标签:
    央行 金融 统计 经济 黄金储备
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