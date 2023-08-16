美国7月零售销售额环比增长0.7% 高于市场预期

哈通社/阿斯塔纳/8月16日--据中新社报道，美国商务部当地时间15日公布数据显示，7月美国零售销售额环比增长0.7%，高于市场普遍预期。

数据显示，7月零售销售额环比增长0.7%，高于6月0.3%的增幅，零售销售额数据连续4个月实现增长。剔除汽车、零部件和加油站销售额，7月零售销售额增长达1%。

美媒分析认为，7月零售销售额好于预期，主要受线上销售额大增拉动，7月亚马逊公司会员日(Prime Day)促进了线上消费。数据显示，在当前高利率、信贷收紧的情况下，美国消费者消费需求依然旺盛，美国经济仍具韧性。有专家指出，当天公布数据增加了经济实现“软着陆”的可能性，美国经济有望不陷入衰退。

美国劳工部本月10日发布数据显示，美国7月份消费者价格指数(CPI)同比上涨3.2%，环比增长0.2%，但剔除波动较大的食品和能源价格后，美国7月核心CPI同比上涨4.7%，创造了2021年10月以来最低涨幅。

7月26日，美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5.25%至5.5%的水平，达到自2001年以来的最高水平。