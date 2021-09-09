墨西哥南部7.1级地震已致1人遇难

哈通社/努尔苏丹/9月9日--据中新社报道，墨西哥南部格雷罗州当地时间7日发生7.1级地震，首都墨西哥城等多地震感强烈。据当地媒体报道，目前地震已造成1人遇难。

墨西哥国家地震局7日发布消息称，该国南部格雷罗州当天发生7.1级地震，震中位于格雷罗州阿卡普尔科市西南11公里，震源深度10公里。另据中国地震台网测定，北京时间8日9时47分(当地时间7日19时47分)在墨西哥发生7.1级地震，震源深度30千米，震中位于北纬17.12度，西经99.60度。

据当地媒体报道，地震发生时，墨西哥多地有明显震感，部分地区大面积断电，首都墨西哥城震感强烈并拉响地震警报。有墨西哥城民众上传至社交网络的视频画面显示，地震发生时，室内电灯、家具等猛烈晃动约1分钟，人们惊叫着疏散至街头，沿街房屋受损，有碎石等坠落。

墨西哥内政部下属民防部门已启动地震相关应急预案，并表示，此次地震未构成海啸风险。墨西哥媒体Milenio TV援引当地政府消息报道，目前震中格雷罗州已报告有1人遇难，遇难者被建筑物立柱砸中身亡。墨西哥城市长通过社交媒体表示，首都暂未有财产损失和人员伤亡报告。

此次地震震中位于全球最活跃的地震带之一。根据中国地震台网速报目录，震中周边200公里内近5年来发生3级以上地震共4次，最大地震是当地时间2017年9月19日发生的7.1级地震，距离本次震中202公里，造成369人遇难。