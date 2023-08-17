前7个月哈萨克斯坦工业生产指数为103.6%

哈通社/阿斯塔纳/8月17日--据国家统计局数据，2023年前7个月，哈萨克斯坦工业生产指数为103.6%。

数据显示，2023年1-7月，我国工业产值达26.2729万亿坚戈。

其中，采矿和采石业产值为12.256万亿坚戈，占工业总产值的46.6%；加工业产值为12.2729万亿坚戈，占46.7%。

报告期内，采矿业和采石业产量增长3.8%，加工业增长3%，电力、燃气、蒸汽、热水和空调供应增长6.3%，供水、废物收集及加工和处置、清除污染服务增长6.2%。

按照地区，阿克莫拉州、阿拉木图州、北哈州和阿拉木图市增幅显着。

今年前7个月，因原油（105.6%）、天然气（102.5%）、除铁矿石（102%）、其他矿物（114.2%）产量增加的采矿业和工业生产指数采石率达103.8%。

报告期内，加工业工业生产指数与2022年同期相比为103%。食品产品增长 4.5%，饮料增长 6.4%，化学工业产品增长 4.1%，橡胶和塑料制品增长 8%，机械和设备以外的金属成品生产增长 8.1%，机械制造业增产28%。

全国16个地区的工业产量呈增长趋势。