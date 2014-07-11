7月11日—世界人口日

哈通社阿斯塔纳7月11日电，7月11日为世界人口日，今年的世界人口日主题为：向青年人投资。

世界人口日，源于1987年7月11日世界50亿人口日。1987年7月11日，在前南斯拉夫出生了一位婴儿，联合国将其象征性地认定为世界第50亿个人。这标志着世界人口终于突破50亿。当时联合国人口活动基金会提议，将这一天命名为世界50亿人口日。

1989年，联合国发展规划署理事会在其第89/46号决定中建议国际社会把每年的7月11日定为世界人口日，以便把重点放在紧迫性的人口总体发展计划和解决这些问题的方案。另外，1999年10月12日为联合国确定的"世界60亿人口日"。

随着世界人口从1950年的25亿增加至2011年超过70亿，人口对发展产生着深远的影响。70亿的世界人口既是挑战，也是机遇，它影响着可持续发展，城市化，获取医疗服务和青年权利。

现在，18亿青年人正在塑造社会和经济的现实、挑战规范和价值、塑造世界未来的基础。然而，太多的青年人仍在和贫困、不平等和人权侵犯作斗争，这些问题使得他们无法发挥个人和集体的潜力。 在2014年世界人口日，联合国呼吁对年轻人进行投资，以支持人数最多的一代青年人。