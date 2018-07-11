7月11日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/7月11日 -- 哈通社为各位读者总结7月11日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月11日,星期三

7月11日是阳历一年中的第192天，离全年的结束还有173（闰年则还有174）。

世界各国/地区节日：

蒙古国那达慕 "那达慕"是蒙古语，意为"娱乐、游戏"，以表示丰收的喜悦之情。"那达慕"大会是蒙古族历史悠久的传统节日，在蒙古族人民的生活中占有重要地位。那达慕是蒙古国人民的体育盛会。那达慕大会的内容主要有摔跤、赛马、射箭、套马、下蒙古棋等民族传统项目，有的地方还有田径、拔河、篮球等体育项目。

世界人口日（英语：World Population Day），源于1987年7月11日世界50亿人口日。现在每年的7月11日为世界人口日。1987年7月11日，在前南斯拉夫出生了一位婴儿，联合国将其象征性地认定为世界第50亿个人。这标志着世界人口终于突破50亿。当时联合国人口活动基金会提议，将这一天命名为世界50亿人口日。1989年，联合国发展规划署理事会在其第89/46号决定中建议国际社会把每年的7月11日定为世界人口日，以便把重点放在紧迫性的人口总体发展计划和解决这些问题的方案。

中国航海日 该日是由中国国务院于2005年5月批准的一项纪念日。中国国务院决定自2005年起每年7月11日定为中国航海日，同时作为世界海事日在中国的实施日期。设立此纪念日旨在纪念中国首位航海家郑和。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1977年 哈萨克斯坦矿物原材料研究所成立。

1997年 黎巴嫩驻哈萨克斯坦大使馆举行著名医学家、哲学家、心理学家、音乐家阿布·纳斯尔·阿尔法拉比的阿拉伯语作品集介绍仪式。

2006年 阿拉木图市举行俄罗斯工商会中亚代表处开业典礼。

2015年 哈萨克斯坦歌星迪玛希在白俄罗斯维捷布斯克举行的"斯拉夫集市"国际艺术节中获得总冠军。

【翻译：冰山】