今年7月哈萨克斯坦食品价格同比上涨11%

哈通社/努尔苏丹/8月2日--战略规划和改革署统计局2日公布的数据显示，2021年7月，哈萨克斯坦食品和非食品商品价格同比上涨11%和7.2%，服务费用上涨6.1%。

食品价格方面，2021年7月，以下商品价格呈上涨趋势：

卷心菜 - 12.6%、甜菜 - 9.1%、洋葱 - 8.2%、葵花籽油 - 4.2%、禽肉 - 3%、荞麦 - 2.6%、马肉 - 2, 5%、羊肉 - 2.4%、牛肉 - 2.2%、猪肉，茶叶 - 2%、鸡蛋 - 1.3%、糖 - 1%、面粉 - 0.9%。此外，烟草产品价格上涨 4.1%、矿泉水和饮用水价格上涨 1.2%、酒精饮料价格上涨 0.8%、冰镇饮料价格上涨 0.7%。

而土豆、西红柿、黄瓜价格分别下降20%、14.8%和11.9%，香蕉和胡萝卜价格下降2.5%和2.2%。

非食品商品价格上涨主要在下列商品中较明显：

家电 - 1.7%、建筑材料和餐具 - 0.9%、家具和家居用品 - 0.6%、洗涤剂和清洁剂 - 0.5%、服装和鞋类 - 0.4%、液化气 - 2.1%、柴油 - 2%、汽油 - 0.9%。

社会服务类价格呈现上涨趋势的包括：

疗养院 - 1.1%、餐厅-0.8%、美容院和酒店 - 0.4%、综合娱乐机构 -0.7%、飞机票 - 9.9%、 出租车 - 1.2%。

除此之外，住房服务中，电费价格上涨5%、冷水价格增长1%、污水处理费增长0.7%、房屋维护费上涨1.5%。

【编译：达娜】