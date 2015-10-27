《星球大战7》将推出哈萨克语版 今年12月同步公映

哈通社阿斯塔纳10月27日电 经典"太空歌剧" --《星球大战》系列电影最新续作《星球大战：原力觉醒》，日前推出了哈萨克语配音版预告片。

作为系列第七部作品（此前有三部曲加三部前传），《星球大战：原力觉醒》将故事设定在《星球大战3：武士复仇》之后的30年。《原力觉醒》英文名"The Force Awakens"和以往《星球大战》的片名保持了一致队形，同时"原力"作为星战的概念核心也是第一次出现在系列片名中。导演J•J为了让本片风格更贴近七八十年代的原版《星战》三部曲，不仅坚持使用35MM胶片拍摄，还大量使用模型和现场特效，甚至重新启用摩洛哥当地保存几乎完好的1977年《星球大战》片场，希望用实拍追求画面的复古感。

影片的哈萨克语配音工作，由提穆尔•巴勒姆别托夫导演负责。这也将是提穆尔导演自《银河护卫队》和《复仇者联盟》之后，负责配音导演的第三部好莱坞大片。据导演介绍，其团队对影片中，包括背景声在内的几乎全部对话，都进行了完整的配音。此外，针对部分对话中的调侃、俚语和笑话等，在不违背剧情的前提下，进行了符合哈萨克语使用习惯改动。

"《星球大战》系列电影历经十年，仍然吸引着人们的目光，全球各地都有大量该系列故事和人物的忠实粉丝。对我而言，能成为这部电影制作中的一份子，是一种荣幸。更不要说，能有机会让影片以哈萨克语出现在公众面前，这简直是一种幸福。"导演说。

影片主演的配音均由国内知名配音演员负责：沙赫穆拉特•沃尔达巴耶夫配芬（Finn）、莎吾列特•图尔达乎诺娃配雷（Rey）、加苏兰•拜萨勒别科夫配凯洛•伦（Kylo Ren）、别科波拉特•库尔曼霍加耶夫配韩•索罗（Han Solo）。

影片计划于2015年12月18日全球上映。（编译：塔尔）