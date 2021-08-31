截至7月底哈萨克斯坦银行业贷款余额超16万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/8月31日 -- 据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2021年7月底，哈银行业贷款余额15.0165万亿坚戈，环比增长1.9%。其中，法人贷款余额7.1517万亿坚戈，下降0.2%；自然人贷款余额8.8647万亿坚戈，增长3.7%。

统计期内，本币贷款余额14.1072万亿坚戈，增长2.3%。其中，法人本币贷款余额未发生变化；自然人本币贷款余额增长3.7%。外汇贷款余额1.9093万亿坚戈，下降1.0%。其中，法人外汇贷款余额下降0.9%，自然人外汇贷款余额下降7.5%。

从贷款期限看，长期贷款余额13.7377万亿坚戈，增长2.1%；短期贷款余额2.2787万亿坚戈，增长0.7%。小型企业贷款余额2.8373万亿坚戈，增长4.1%。从行业看，贷款占比较高的行业依次为工业（占比31.5%）、商贸（21.3%）、建筑（7.2%）和交通（5.7%）。

2021年7月，非银行法人本币贷款平均利率为11.6%，上年同期为12%；自然人本币贷款平均利率为18.2%，上年同期为16.7%。