7月1日起哈国将有哪些新的变化？

哈通社/努尔苏丹/7月1日 – 从2021年7月1日开始，哈萨克斯坦国内将有哪些变化？哈通社为读者进行了汇总梳理：

哈萨克斯坦新行政诉讼法的主要规定将从7月1日起正式生效。

首先，名为«E-申请»的电子申请信息系统开始工作，甚至通过邮政服务（Kazpost） 发送的纸质申请也将被数字化并以电子方式注册。 电子申请系统将成为一个单一的数据库，存储整个申请历史。 它将是一个可供所有政府和司法机构以及申请人使用的系统。

其次，政府机构将会根据先前的决定和回应来考虑申请。

第三，政府机构会针对所有申请进行存档，其条款和条件在守则中有明确规定。 如果申请人的申请要求不成立，当局必须会见申请人并作出解释或说明法律规定的解决办法。 如果申请人对答复不满意，他有权对国家机构或公务员提出申诉。

第四，新方法与现行制度的不同之处在于，启用了对政府机构的回应提出上诉的新渠道，由政府机构负责证明回应或决定的理由。换句话说，申请人仅需要向法院提交其申诉即可。

新版《技术监管法》从 7 月 1 日起正式生效。

据相关专家介绍，新《技术监管法》最大的变化是从实体控制到对象控制的转变。今后面临技术监督检查的将是产品本身，而不再是制造商或销售商。 为此，将引入用于实验室测试的不安全产品抽样程序。

从 7 月 1 日起，在«Ashyq»健康二维码系统中将包含有关疫苗的信息。

如果使用者接受PCR检测后结果为阳性，其健康二维码将显示为红色，必须严格遵守居家隔离的要求。与确诊者有密切接触人员的健康二维码将显示为黄色，这些人员允许前往居住地附近的食品商店和药店购物，但不能在其他公共设施内活动。蓝色二维码持有者在不需要PCR检测要求的区域可以自由活动。绿色二维码持有者不会受到任何限制。此外，从7月1日开始，«Ashyq»健康二维码系统将会显示使用者是否接种了疫苗。

从7月1日起，卡拉干达州将加强隔离限行措施。政府已经宣布禁止在该州境内组织和举办群体性活动（包括庆祝集会、婚礼、宴会、展会、纪念活动等）。

【编译：木合塔尔·木拉提】