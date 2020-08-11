国家经济部：前7月国内商品生产量增长2.1%

哈通社/努尔苏丹/8月11日 – 11日召开的政府工作会议对2020年1~7月国家社会经济发展情况进行了总结。

根据哈萨克斯坦国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫的汇报，1~7月间，哈萨克斯坦商品生产量增长2.1%，服务量下降6.2%。报告期内GDP下降了2.9％。 年通胀率为7.1％，低于预期的通货膨胀走廊（8-8.5％）。

部长表示，报告期内，包括建筑业、制造业和农业在内的实体经济行业呈现增长趋势。由于进口量的下降，我国保持了对外贸易顺差。

与此同时，由于隔离限行措施的实施，以及按照计划开展的石油限产措施，相关服务量也有所减少。«这些成为了阻碍经济增长的因素。»他说。

国家经济部提供的数据显示，2020年1~7月间，国内生产部门实现了2.1%的增长，其中建筑业增长6.3%，加工制造业增长3.8%，农业增长2.5%。

与此同时，在服务行业中，与不动产有关的服务行业下降4.3%，行政工作服务下降5.3%，商业服务下降11.9%，交通服务量下降15.6%。

报告期内，通讯服务增长8.7%。

环比数据显示，相较6月，7月份有许多服务类型实现了持续增长。这些服务包括：金融和保险（增长29%）、住房和餐饮（10.2%）、数据传输服务（6.7%）、移动通信（4.1%）、互联网（2.9%）。

与此同时，货运量也增长了5.6％，其中铁路运输增长了5.5％，管道运输增长了2.9％。

【编译：木合塔尔·木拉提】