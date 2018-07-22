7月22日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/7月22日 -- 哈通社为各位读者总结7月22日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月22日,星期日

7月22日是阳历一年中的第203天 ，离全年的结束还有162（闰年则还有163）。

世界各国/地区节日：

圆周率近似值日 圆周率近似值日有两天，7月22日（英国式日期记作 22/7，看成圆周率的近似分数）；或者4月26日，这天地球公转了大约两个天文单位距离，以地球公转轨道长度除以这距离等于圆周率。

波兰复兴节 每年的7月22日是波兰复兴节，它也是波兰的国庆日。1944年元旦，在工人党的倡议下，成立了全国人民代表会议，1944年7月22日，全国人民代表会议在海乌姆组成了波兰民族解放委员会，颁布了具有历史意义的《七月宣言》，宣告波兰新国家诞生。后来，7月22日被定为波兰国庆日，也是国家复兴日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与乌克兰建立外交关系。

1995年 哈萨克斯坦举行伟大诗人阿拜·库南巴耶夫诞辰150周年庆典活动。

2014年 联合国教科文组织国家委员会首次区域间会议在阿斯塔纳举行。

2014年 哈萨克斯坦8处历史文化遗产被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

2015年 阿拉木图1000周年纪念日被列入联合国教科文组织周年纪念日。

2016年 乌拉尔市举行首届"Akzhaiyk Invest"投资论坛。

【编译：冰山】