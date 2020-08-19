前7个月我国制药业生产量增长23.2%

哈通社/努尔苏丹/8月19日 – 2020年1~7月哈萨克斯坦制药行业生产量同比增长23.2%，同期国产口罩已可100%满足国内市场需求。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部发布的通报指出，制药业产量的增加，与Dolce-Pharm公司将产量提升67%有关。

该企业是我国最大的医疗口罩生产商之一，可生产各种规格的口罩产品。

该公司生产的产品中包括带有碳过滤器的防护口罩。该型口罩使用有纤维状活性炭制成的特殊过滤材料（含99.5％的纯碳），可有效吸收有害颗粒物质，隔绝分子和病毒，并在至少4小时内确保佩戴者免受病毒威胁，过滤效率高达99%。

该公司还生产3层一次性医疗口罩和人造鱼鳃呼吸器（Fish-Type）。

值得一提的是，截至目前，该公司的医用口罩日产量已达到120只/日，可100%满足国内市场的需求。至年底前，公司还计划将这一数字提升至每天150万只。

此外，据工业和基础设施发展部消息，另一家重要的制药企业Chimpharm 股份有限公司也在7个月内将产量提升了9%。其产品通过单一的分销商——SK药业公司，为各地药店提供免费药品和其他医疗设备的供应保障。

据了解，该公司目前生产113种市场必须的非专利药品，其生产过程的所有阶段均符合国家和国家标准检测与认证要求。

【编译：木合塔尔·木拉提】