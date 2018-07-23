7月23日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/7月23日 -- 哈通社为各位读者总结7月22日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月23日,星期一

7月23日是阳历一年中的第204天，离全年的结束还有161（闰年则还有162）。

世界各国/地区节日：

埃及解放日 阿拉伯埃及共和国 ，简称：埃及。面积100.145万平方公里。地跨亚、非两大洲，西连利比亚，南接苏丹，东临红海并与巴勒斯坦、以色列接壤，北临地中海。1952年7月23日，以纳赛尔为首的"自由军官组织"发动政变，推翻法鲁克王朝，成立"革命指导委员会"，掌握国家政权。

美国体育节 美国奥林匹克体育节是美国全国性的体育节日，是以奥运项目的高水平竞赛为主要特征，由美国奥委会具体承办，迄今已经举行了13届。1995年7月21日，第14届奥林匹克体育节在美国的科罗拉多斯普林斯正式开幕，8月1日结束。参赛运动员3000多人，37个体育项目，另有5个伤残人体育项目，这是美国奥委会组织的最大的全国性体育竞赛。

利比亚革命日 利比亚，全称阿拉伯利比亚人民社会主义民众国。位于非洲北部。首都的黎波里。阿拉伯语为国语，通用英语。每年7月23日为利比亚革命日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与格鲁吉亚，哥伦比亚等国家建立外交关系。

2004年 哈萨克斯坦成立石油质量银行。

2010年 隶属总统青年政策委员会第五次会议在阿斯塔纳召开。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统在伦敦会见英国前首相戴维·卡梅伦。

2016年 德国施韦因富特举行欧洲九连珠播棋大赛。

【编译：冰山】