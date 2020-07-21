布拉拜国家自然公园度假区自7月24日起封闭

哈通社/布拉拜/7月21日 – 从7月24日开始，位于阿克莫拉州布拉拜国家自然公园的湖畔疗养院、度假村将全部关闭，不再对外开放。

阿克莫拉州旅游局21日通过INS官方账号发布了这则消息。

公开发布的消息中称：«正式向阿克莫拉州旅游业从业人员予以通知，因隔离限行措施的进一步强化，以及相关景点游客防疫意识不到位的原因，决定将阿克莫拉州境内所有旅游景点从7月24日0时起予以关闭，直至8月3日为止。»

所有旅游景点周边都将设立检查站，严禁车辆驶入。

7月24日之前进入景区内并已经入住的旅客，将可以留在景区。

所以留在公园内部的人员，都必须佩戴口罩，保持社交距离，遵守隔离检疫程序。

所有旅店即日起停止接收新的住宿预订。

根据国家订单进行服务的疗养院和国家公园其他设施将继续保持工作状态，但必须严格采取消毒检疫措施。

湖畔度假屋、桑拿和淋浴设施的出租活动即日起予以停止。

关闭所有游船出租港口、娱乐活动和商业活动节点。

州旅游局同时呼吁公众，理性对待当前局势，在疫情结束前暂停度假计划。

【编译：木合塔尔·木拉提】