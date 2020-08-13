今年7月哈萨克斯坦公民共购买了2700多根金条

哈通社/努尔苏丹/8月13日--据哈萨克斯坦央行新闻处消息，2020年7月，我国居民从二线银行和非银行兑换处共购买了2712根金条，总重为113.1千克。

金条根据重量分为五个品种：5克、10克、20克、50克和100克。在买家中最受欢迎的是重量为10克的金条，占总销售额的27％，即8206根金条。其次是100克的金条，售出6491根（21％），5克金条售出6326根（20％），20克金条售出6045根（20％），50克金条售出3787根（12％）。

我国金条购买量最多的地区是阿拉木图市（占已售金条总额的54％），其次是阿特劳（16％），努尔苏丹（10％）和其他地区（20％）。

自该计划启动以来，银行和非银行兑换处已经回购了114根总重为3千克的金条。金条是投资和积累储蓄的长期工具，确保金条市场流动性的主要因素是银行和非银行兑换处可以按期向客户付款来回购金条。

目前，您可以在Halyk银行、欧亚银行、Jýsan银行、CenterCredit银行以及非银行兑换处买卖金条。

哈萨克斯坦央行于2017年推出了针对公民的精制金条销售和回购计划。自2017年以来，共售出30,855根金条，总重为1.1吨。

【编译：阿拉依】