央行：7月份哈萨克斯坦民众购买2712根金条

哈通社/努尔苏丹/8月18日--据哈萨克斯坦央行统计，2022年7月份哈萨克斯坦民众购买了总重量为97.4公斤的2712根金条。

自从启动民间黄金交易计划以来，共出售金条99 451根，总重量3.36吨。

目前哈国民间黄金交易市场上流通的金条共有5种规格，分别为5克、10克、20克、50克和100克。

其中，10克标准金条在市场上最受欢迎，占到了总交易量的26%（25 589根）。其次是20克金条（21 484根， 22%）和5克金条（20 735根 20%）。100克金条的交易量为19 708根（19%），50克金条为11 935根（12%）。

全国黄金交易最活跃的三个城市分别是阿拉木图市、努尔苏丹市和阿特劳市。

金条是可信赖的投资工具。银行和非银行外汇兑换机构以当日支付的方式从民间回购金条，是保障黄金市场流动性的关键因素之一。

自2017年民间交易黄金计划启动以来，二级银行和个体非银行网点共回购金条15 279根，总重量379公斤，占售出金条总量的15%。

目前，可以二级银行，以及非银行兑换处买卖金条。

【编译：阿遥】