7月3日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/7月3日 -- 哈通社为各位读者总结7月3日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

7月3日,星期三



7月3日是阳历一年中的第184天（闰年是185天），离全年的结束还有181天。



世界各国/地区节日：



白俄罗斯独立日 每年的7月3日是白俄罗斯的独立日。1944年7月3日，白俄罗斯从德国法西斯占领状态下解放，1996年年底，白俄罗斯通过全民公决，将这一天定为白俄罗斯独立日。哈萨克斯坦与白俄罗斯于1992年9月16日建立外交关系。



哈卡斯共和国日 哈卡斯共和国是俄罗斯联邦的一个联邦主体，位于西伯利亚中南部。1992年10月20日，哈卡斯共和国通过《哈卡斯共和国日》法案并将7月3日定为哈卡斯共和国日。



这一天在哈萨克斯坦历史上：



1910年 国家功勋人士阿勒毕·詹戈勒丁从莫斯科开始自己的徒步全球之旅。直到1913年1月，他共去了波兰、奥匈帝国、南斯拉夫、保加利亚、土耳其、叙利亚、巴勒斯坦国、埃及、美索不达米亚、伊朗、印度、泰国、中国以及日本等多个国家。



1996年 匈牙利议会举行首次哈萨克斯坦-匈牙利合作圆桌会。



2009年 纳扎尔巴耶夫总统出席阿斯塔纳竞技场开幕仪式。



2013年 首都纳扎尔巴耶夫中心举行总统著作《时代与思想》首发仪式。



2014年 美国"哈萨克斯坦文化周"框架下，卡内基大厅举行"在美国的哈萨克斯坦：永恒国家的奇妙音乐"为主题的大型演出。



2014年 题为"努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫：传记"的电台节目在俄罗斯广播电台播出。



2015年 鞑靼斯坦首都喀山市一街道以纳扎尔巴耶夫总统的名字命名。